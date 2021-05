À Gravelines, J.D. Jackson tient la corde

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce lundi, le BCM Gravelines-Dunkerque a annoncé avoir écarté l'entraîneur Serge Crevecoeur. Pour le remplacer, trois noms sortent du lot : ceux de John David Jackson, champion de France avec l'ASVEL en 2016, et de Christian Monschau, ancien coach du club de 2008 à 2017, mais aussi de Sébastien Devos, l'assistant qui assurera l'intérim ce mardi à Cholet.

Selon les informations de BeBasket, le Franco-Canadien tient la corde. Une information que ne confirme pas, pour l'heure, le directeur exécutif Hervé Beddeleem, qui nous a indiqué que les deux hommes faisaient bien partie de la short-list établie, que mais c'est le conseil d'administration qui ferait son choix ce mercredi. Contacté par BeBasket, J.D. Jackson n’a pas souhaité confirmer l’information, sans toutefois l’infirmer.

Sans poste depuis trois ans

Après sa carrière de joueur professionnel, J.D. Jackson s'est tourné vers le coaching. D'abord assistant de Vincent Collet, il a succédé à ce dernier lorsqu'il a rejoint l'ASVEL en 2008. Après six saisons de coach principal au MSB, il n'a pas été prolongé et a rejoint l'ASVEL en décembre 2014. Champion un an et demi plus tard, il a été coupé en janvier 2018. Depuis, il n'a pas repris de poste de head coach même s'il a réalisé des missions auprès de l'équipe nationale du Canada. Installé à Lyon, il a rendu visite à plusieurs collègues régulièrement.

"Ça me manque, j’ai hâte de retrouver un rythme normal mais je reste confiant pour avoir un nouveau projet, expliquait-il à Ouest-France début mars. J’ai pu visiter beaucoup de clubs, j’ai gardé beaucoup de contacts dans le championnat."

Avec un effectif incomplet suite à la blessure d'Erik McCree, peu de possibilités de s'entraîner avec un calendrier démentiel (12 matchs à jouer en un mois et demi), il va devoir mettre en place des principes simples pour casser la mauvaise dynamique de l'équipe maritime (six défaites de suite) et lui permettre de sauver sa place en Jeep ÉLITE.