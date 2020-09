À l'aube du championnat, Germain Castano se dit "pas inquiet mais pas serein non plus"

Mardi soir, Orléans est allé s'imposer logiquement sur le parquet d'Évreux (79-93) dans le cadre du 1er tour de la Coupe de France. Insolent d'adresse à longue distance durant les 20 premières minutes (11/15, 73% !) et un total de 59 points inscrits, l'OLB s'est fait un peu plus secoué en deuxième période. Revenu avec de meilleures intentions, Évreux a ainsi limité Orléans à 34 points en deuxième mi-temps avec un seul panier à 3 points d'inscrit. Si Orléans ne s'est pas trop fait de frayeur malgré un retour à 8 points des locaux dans le dernier acte, Germain Castano et ses hommes se sont donc imposés. Mais à 48h de défier Cholet pour la 1ère journée de championnat, le technicien de l'OLB était reparti dans le Loiret avec quelques inquiétudes :

« On n’est pas prêt. Je suis déçu de notre prestation défensive, surtout en début de match, sans manquer de respect à Évreux qui est une formation de Pro B. Nous étions spectateurs au départ, en encaissant 27 points dans le premier quart-temps. C’est beaucoup trop. Après on réagit bien en réalisant notre meilleur quart-temps, à savoir le deuxième, où nous encaissons 14 points. Après faut souligner une chose : on ne va pas faire 11/15 à trois points tous les week-ends. Le vrai point positif de cette soirée est la victoire, on engrange de la confiance. Mais le contenu défensif est décevant. On a laissé 17 rebonds offensifs, qui s’est traduit par 20 points encaissés. Ça, on ne pourra pas se le permettre en championnat. Je ne suis pas inquiet mais je ne suis pas serein non plus pour le début du championnat. Samedi, face à Cholet, ce type de prestation défensive ne passera pas. »