À l'usure, la défense de Limoges fait craquer Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : P Gigon SIG Strasbourg

À la mi-temps, au micro de la Chaîne L'Équipe, Léopold Cavalière avait prévenu. La clé pour décrocher la victoire ? "Il va falloir défendre", lançait l'ailier fort strasbourgeois, dont l'équipe était pourtant devant, 45-41. Malheureusement pour lui et la SIG, ce sont les visiteurs Limougeauds qui ont le mieux appliqué l'injonction à protéger le cercle. Et après 20 premières minutes enlevées et plaisantes, le CSP a transformé la rencontre en une rude guerre de tranchées, imposant un match physique aux Alsaciens et les empêchant de développer leur jeu rapide, jusqu'à repartir du Rhenus avec la victoire 74-66.

Avant la pause, Limoges avait assisté, presque impuissant, au récital de Brondon Jefferson, sur la lancée de son énorme match contre Orléans, et Bonzie Colson, qui a autant de talent que de caractère. En deux quart-temps, le duo cumulait 33 des 45 points strasbourgeois, dont 5/6 à 3 points. "On a un peu resserré la défense sur Jefferson et Colson", glissait Hugo Invernizzi à la fin de la rencontre. Ajustement réussi, puisque les deux n'ont inscrit que 10 points en cumulé après la pause. Mais c'est toute l'équipe strasbourgeoise qui s'est retrouvée prise dans la nasse, perdant 19 ballon au total et ne trouvant pas d'alternatives.

Offensivement, les Limougeauds se sont appuyés sur l'ensemble du cinq majeur (seulement 6 points pour le banc, privé de Marcus Ginyard), avec Demarcus Nelson (18 points), Phil Scrubb (17), Jerry Boutsiele (15) et Nicolas Lang (14) qui ont tous mis la main à la pâte. Lasso Tuovi a eu beau chercher des solutions pour la SIG, lançant ainsi le jeune Jayson Tchicamboud au coeur du dernier quart, c'est bien Mehdy Mary qui remporte le duel des jeunes coachs. Le CSP a aussi su compenser sa maladresse au tir en allant chercher les points sur la ligne (27/33 aux lancers francs, contre seulement 10 lancers tentés pour Strasbourg).

Cliquez ici pour les statistiques.