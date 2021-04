À Nanterre, Boulazac a signé sa "victoire la plus importante en 3 ans" selon Thomas Andrieux

Relégable, le Boulazac Basket Dordogne n'a pas dit son dernier mot. Actuellement dernier de Jeep ELITE avec un bilan de 3 victoires pour 10 défaites, les Périgourdins ont toujours l'espoir de se maintenir. En remportant le match ce samedi à Nanterre (86-84), Boulazac s'est rapproché un peu de son objectif. L'entraîneur Thomas Andrieux est revenu sur cette victoire pour Sud Ouest :

"Cette victoire représente beaucoup. Depuis les trois saisons où je suis à la tête de l'équipe, c'est peut-être la plus importante, elle a une signification particulière. Entre la COVID et les blessures, on a eu du mal à trouver une stabilité. "

Avec beaucoup de matches de retard sur ses principaux concurrents et une fin de championnat très chargée, l'entraîneur du club périgourdin reste enthousiaste sur la suite des évènements :

"J'espère que c'est une nouvelle saison qui démarre, même si on n'est pas forcément équipés pour tenir tous les trois jours. J'espère qu'Aaron Best va revenir rapidement, qu'Owen Klassen rentrera dans quelques semaines. Enchaîner les rencontres sera sans doute ce qui va pouvoir nous arriver de mieux."

@Nanterre92 vs #BBD

Victoiiire !!!

La suite logique après avoir mené tous les QT. Un match serré tout de long, et encore plus sur la fin. Nos joueurs se sont bien défendus. C'est une victoire à la clé, et ça fait du bien ! #GoBBD pic.twitter.com/zlnAYG3b65