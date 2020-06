A Roanne, "objectif Top 10 d'ici deux ans"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Chorale TV

Après avoir repris le club en tout début d'année 2020, le tandem Emmanuel Brochot - Jean-Denys Choulet était bloqué. Bloqué par un effectif qu'il jugeait peu compétitif, par une flexibilité salariale faible à cause des changements dans le staff et l'équipe, bloqué par le manque de visibilité à cause d'une lutte acharnée pour le maintien... Mais le choix de voter pour une saison blanche et surtout de maintenir les 18 clubs de la saison 2019/20 en Jeep ELITE a permis aux Ligériens de pouvoir avancer sur le renouveau du club ligérien.

C'est ainsi que Jean-Denys Choulet pu prolonger sur deux ans, reprendre Guillaume Quintard en tant qu'assistant et préparé l'effectif 2020/21. Avec déjà trois recrues, et bientôt une quatrième (Sylvain Francisco), le Bisonton a vite avancé alors qu'il partait d'une page presque blanche.

Le club ne veut plus se battre dans les bas fonds de la première division et veut regarder de nouveau vers le haut. "On va pouvoir repartir avec l'objectif Top 10 d'ici deux ans, c'est super", annonce le président du club, Emmanuel Brochot, dans Le Progrès. "On va repartir sur une saison propre avec le staff en place."

L'effectif prévisionnel de la Chorale de Roanne :