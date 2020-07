Aaron Best, un international canadien à Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Les internationaux canadiens sont décidément à la mode en Jeep Élite. Après les frères Srubb (Philip à Limoges, Thomas à Bourg), MiKyle McIntosh (Le Portel) ou encore Kaza Kajami-Keane (Le Mans), au tour d'Aaron Best (1,93 m, 27 ans) de rejoindre le championnat de France. Cet arrière gaucher vient de signer avec Boulazac.

Best jouait la saison dernière au PAOK Salonique, en Grèce. Auteur de 8,8 points (37% à 3 points) et 3,3 rebonds en championnat, il faisait mieux en Ligue des Champions, affichant 10,9 points, un très joli 49% de loin (avec 4 tirs à 3 points tentés/match) et 3,2 rebonds en 25 minutes de moyenne. Il avait affronté Dijon à deux reprises en coupe d'Europe mais n'avait pas marqué les esprits (3 points à l'aller, 2 au retour). Décrit comme "bon défenseur", il semble aussi doué pour finir au contact près du cercle.

"Unanimement reconnu pour son état d’esprit remarquable et son éthique de travail, Aaron possède une vraie marge de progression à l’échelle de la Jeep Elite", souligne Thomas Andrieux, l'entraîneur de Boulazac, sur le site du club. "C’est un joueur capable de se fondre parfaitement dans un collectif. Offensivement, il peut joueur sur des postes d’arrière / Ailier offrant des combinaisons intéressantes à notre équipe. Sur l’aspect défensif, il peut couvrir 3 positions (1 / 2 /3), affichant une belle polyvalence."





Né et formé à Toronto, Aaron Best a joué en Lituanie, en G-League et en Allemagne. Il faisait partie de la sélection canadienne qui a préparé le Mondial 2019 mais n'a pas été retenu dans le roster final. À Boulazac, il vient enrichir des lignes arrières déjà garnies, surtout depuis l'arrivée d'Edgar Sosa la veille. Le club semble vouloir le décaler au poste 3 par séquences, mais l'effectif du BBD manque peut-être d'expérience pure à l'aile.

Effectif de Boulazac pour la saison 2020-2021 :