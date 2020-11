Aaron Jones est le nouveau pivot de Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Même si Cholet Basket ne souhaite pas reprendre le championnat si le huis clos reste obligatoire pour les matchs, que le club cherche à décaler ses matchs de BCL à janvier, le club continue de recruter. C'est ainsi que CB a officialisé l'arrivée d'Aaron Jones (2,06 m, 27 ans).

Auparavant, il a réalisé un cursus discret à Ole Miss (NCAA) avant de passer professionnel en 2015. Successivement joueur en deuxième division allemande, Bulgarie, République dominicaine, Finlande (MVP), Grèce et encore en Allemagne, mais cette fois en première division, il a signé début juillet à Bilbao pour deux saisons. Mais son intégration sur place ne s'est pas passée comme prévue avec un faible temps de jeu (4,3 points à 40,5% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds en 19 minutes sur 10 matchs) au sein d'une équipe qui a enchainé les défaites en Liga Endesa.

Avec Bilbao cette saison (photo : FIBA)

Afin de remplacer Terell Parks, Cholet cherchait un joueur actuellement en Europe pour pouvoir le faire venir plus facilement. Ses performances en BBL avec l'équipe surprise des Crailsheim Merlins en 2019-2020 (11,8 points à 60,6%, 6,5 rebonds, 1,9 passe décisive et 1 contre en 28 minutes) ont sans doute convaincu Erman Kunter. Reste à savoir s'il parviendra à apporter le point de fixation que Cholet attend tant. Le natif de Pascagoula (Mississippi) est décrit comme un pivot mobile, capable de traverser vite le terrain et actif au rebond.