Abdoulaye Loum officiellement prolongé à Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

C’était dans les dossiers chauds bouillant du côté de la JDA Dijon depuis quelques jours et c’est devenu officiel : Abdoulaye Loum (2,08 m, 29 ans) continue son aventure en Bourgogne. Après avoir ajouté un nouveau trophée à son palmarès, la Leaders Cup, l'intérieur français était surtout un élément important de l’effectif de Laurent Legname cette saison.

Outre ses statistiques de 4,9 points, 3,6 rebonds et 1,2 passe décisive en 16 minutes par match, le natif de Mont-de-Marsan est surtout connu pour sa détermination et sa hargne sur les terrains. Le genre de guerrier que chaque entraîneur aimerait compter dans ses rangs et son collectif.

Avec l’annonce de nouvelles arrivées et la volonté de garder ses cadres, il semblerait que la JDA ait l’objectif de reproduire les belles performances de cette année. Et c’est sans compter sur la motivation de « Abdou » qui tentera par tous les moyens de continuer à étoffer son palmarès.