Abdoulaye Loum va prolonger à Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après David Holston, la JDA Dijon devrait prolonger un autre joueur important de ces dernières années. Comme attendu ces derniers jours, Abdoulaye Loum (2,10 m, 30 ans) va poursuivre l'aventure avec le club bourguignon indique Le Bien Public. Fort défenseur, l'ailier-fort retrouvera ainsi Jacques Alingué (sous contrat) et donc David Holston. Malgré le changement d'entraîneur (Kyle Milling va remplacer Laurent Legname), le club conserve un noyau dur pour assurer la continuité dans l'effectif.

Au club depuis 2017 et son titre de champion de France avec le voisin chalonnais, le natif de Mont-de-Marsan et précieux, notamment défensivement. En Jeep ELITE sur la saison 2020-2021, il tourne à 4,8 points à 57,7% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 0,7 contre pour 7,2 d'évaluation en 17 minutes.