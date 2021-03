Abdoulaye Ndoye : "Beaucoup disent que j’ai éclos à Monaco"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Abdoulaye Ndoye (2,01m, 23 ans), c'est un peu l'enfant des Mauges. Arrivé à Cholet Basket en 2013 après un passage à Grande-Synthe et au Pôle Nord Pas de Calais, le Dunkerquois s'est fait une place en Jeep ÉLITE dans le Maine-et-Loire. Mais pour passer un cap et essayer de se faire drafter en NBA, le double champion d'Europe U16 et U18 s'en est allé à l'AS Monaco, après une saison 2019-2020 réussie (10,1 points à 59,4% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 4 passes décisives pour 14 d'évaluation en 30 minutes).

"Personnellement, j’ai passé un cap, beaucoup disent que j’ai éclos dans cette équipe (à Monaco), explique-t-il à Ouest-France. À Cholet, je jouais 1-2, meneur-arrière, là je suis davantage un 2-3 : je reste un joueur extérieur. J’ai une meilleure lecture du jeu, mais je suis passé par des moments difficiles. Je bosse, je suis sérieux, et je suis allé chercher ce que j’ai aujourd’hui. On ne m’a rien donné."

Son rêve de NBA mis entre parenthèses, Abdoulaye Ndoye devra se contenter de retrouvailles avec une Meilleraie vide, avant de disputer un quart de finale d'EuroCup contre le Buducnost Podgorica.