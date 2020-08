Abdoulaye Ndoye (AS Monaco) : « Dès l'arrêt du championnat, j'ai eu Saša Obradović au téléphone »

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

« C'est très intense, lâche le nouveau combo guard de l'AS Monaco au micro de Monaco Info. On a deux entraînements par jour. C'est du Zvezdan (Mitrović) : ça va être intense du début jusqu'à la fin. » Actuellement en stage de préparation, Abdoulaye Ndoye et la Roca Team ont débuté par une petite escale à Bornio (Italie), comme ses dernières années. « Monaco, pour moi, c’est un step (pas) en avant, avait-il déclaré lors de sa signature sur le Rocher, début août. Monaco était à mes yeux le meilleur choix. Je viens pour gagner des titres car en premier lieu, je suis un compétiteur. Je veux gagner des matchs. Je suis attiré par l’exigence qui est celle au quotidien d’un club comme l’ASM, je suis venu pour sortir de ma zone de confort. Disputer l’EuroCup faisait aussi partie de mes critères de sélection. »

« La NBA est l'objectif numéro 1, je suis venu à Monaco pour progresser »

Un temps pisté par Malaga comme l'avait annoncé Ouest-France, l'ancien joueur emblématique de Cholet Basket a rapidement été approché par le club de la Principauté. « Dès l'arrêt du championnat, j'ai eu Saša (Obradović) au téléphone. » Rien de surprenant quand on sait les compliments que le nouvel entraîneur de l'Étoile Rouge de Belgrade avait adressé à l'arrière choletais, lors de la venue de l'ASM à la Meilleraie. « Avec son style de jeu - la manière dont il joue, sa faculté à tenir la balle, à intercepter..., il a un potentiel pour jouer en NBA. » Et ça tombe bien, puisque c'est ce que le Nordiste espère faire : être appelé à la mi-octobre lors de la Draft, par Adam Silver. « La NBA, c'est l'objectif numéro 1, poursuit-il. Je suis venu ici pour progresser et aller en NBA l'année prochaine. Cette excellence sportive était un critère important pour moi. » Meilleur Français à l'évaluation de CB (14), ce féroce défenseur a aussi impressionné par sa régularité et son efficacité en attaque (44,1% derrière l'arc). Scoreur (10,1 points de moyenne) et rebondeur (4,2 prises), il a été l'un des cadres de cette surprenante équipe choletaise, avec Michaël Stockton et Chris Horton. Mais après sept ans dans les Mauges, il était temps pour lui de découvrir un nouvel environnement.