Abdoulaye Ndoye (Monaco) : "On montre qu'on veut garder notre première place"

Abdoulaye Ndoye et Monaco ont réussi à se défaire du piège qu'a été la JL Bourg mardi soir devant son public. Les Monégasques se sont imposés in extremis face à Bourg-en-Bresse, d'un seul point (73-74). L'arrière a été décisif avec un stop sur l'avant-dernière action sur Danilo Andjusic suivi du panier en contre-attaque pour redonner l'avantage aux siens.

"C'est une très belle équipe, ils jouent très bien ensemble, ils nous ont mis en difficulté sur de la zone, a-t-il commenté après le match sur Radio Scoop. On savait que ça allait être un match disputé, c'est notre troisième match en 5 jours, en déplacement. Mais voilà on est reparti avec la victoire et c'est le plus important. On a eu chaud mais c'était chaud pour les deux équipes. C'était un très beau match, c'est une très belle équipe et bien sûr que c'était chaud, on va dire que c'était pour le retour du public chez eux (rires). Je pense que si on n'avait pas faim, on aurait lâché le match. Là on montre qu'on veut garder notre première place, on s'est battu jusqu'à la fin, on n'a pas lâché donc oui on a faim."