Abdoulaye Ndoye approché par Monaco, mais la draft NBA reste sa priorité

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Selon Ouest France, la Roca Team sera sur la piste de l'arrière Abdoulaye Ndoye (1,91m, 22 ans) en vue de la saison prochaine. C'est Sasa Obradovic, le technicien monégasque, qui aurait contacté le meneur/arrière français. Avec les départs probables de Lacombe vers l'Asvel et Ouattara vers Séville, Monaco est à la recherche de Joueurs Formés Localement (JFL) d'impact.

Le problème, qui a déjà refroidit notamment l'Asvel, est qu'il dispose encore d'un an de contrat et qu'en cas de départ, l'équipe qui accueillerait Ndoye devrait payer à Cholet la somme de 200 000€.

Malgré l'intérêt des grosses écuries de Jeep Élite, la priorité du natif de Dunkerque serait tout de même de traverser l'Atlantique pour accomplir son rêve et jouer en NBA. À cause du coronavirus, le joueur ne saura réellement qu'à partir de septembre, date possible de la draft, s'il portera les couleurs d'une franchise américaine.

Très convoité, "Abdou" Ndoye sort de sa meilleure saison avec 10,1 points à 52,3 % de réussite aux tirs, 4,2 rebonds, 4 passes décisives et 1,3 interceptions pour 14 d'évaluation en 30,5 minutes de moyenne. Fort défenseur sur les postes arrières, en progrès constant au shoot, il s'est épanoui au côté de Michael Stockton et a grandement participé à la belle saison des hommes d'Erman Kunter.