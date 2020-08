Abdoulaye Ndoye remercie Cholet Basket : "Une grande aventure"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Simon Godet

Après sept saisons à Cholet Basket, Addoulaye Ndoye (2,01 m, 22 ans) va vivre une nouvelle aventure à l'AS Monaco. Avant l'officialisation de son arrivée au club de la principauté, le joueur a tenu à remercier sur les réseaux sociaux la célèbre institution des Mauges avec qui il a connu de riches expériences, que ce soit en centre de formation ou en équipe professionnelle.

Voici son message, partagé sur son compte Instagram : "Sept ans! Sept ans déjà que je suis arrivé a Cholet et que cette aventure a commencé. À l’époque je n’étais qu’un jeune adolescent avec des rêves et des objectifs en tête. Année après année j’ai travaillé, progressé, évolué, au sein de ce club. Cholet Basket m'a non seulement appris à être un athlète, mais il m’a fait grandir en tant que personne. Je tiens à remercier les dirigeants, tous mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff, bénévoles, sans oublier les supporters, vous qui m’avez montré toute votre affection et soutien toutes ces années. J’ai rencontré des personnes formidables ici... J’emporte avec moi beaucoup de beaux moments d’émotions collectives.

Humainement et professionnellement cela a été une grande aventure. Mais voilà il est temps pour moi d’aller voir ailleurs pour continuer à grandir en tant qu’homme et basketteur, de vivre une nouvelle aventure, d’apprendre de nouvelles choses, de connaître de nouvelles émotions. Cholet Basket occupera toujours une place importante dans mon cœur. Merci "