Accord trouvé entre Vitoria et Limoges pour Semaj Christon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Rytas Rokas Lukosevicius

Dimanche soir tard, le club espagnol de Vitoria et le Limoges CSP ont trouvé un accord pour le transfert du meneur de jeu américain Semaj Christon (1,91 m, 27 ans). Ce dernier va donc quitter le Limousin pour rejoindre la formation basque et ainsi remplacer Pierriá Henry, victime d'une fracture du visage.

Déjà lors de la trêve hivernale, Vitoria avait formulé une offre au CSP mais celle-ci était trop faible financièrement pour que le club limougeaud ne l'accepte. Avec un fort besoin de trouver un nouveau meneur de jeu, Baskonia est revenu à la charge en cours de semaine passée.

Déjà il y a dix jours, Semaj Christon avait failli quitter le CSP pour rejoindre l'AEK Athènes. Mais alors qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs, l'entité gresque s'était rétractée afin de signer son ancien joueur Nikos Zisic, en provenance de Badalone.

En 17 matchs au Cercle Saint-Pierre (10 de Jeep ELITE, 7 d'EuroCup), l'ancien joueur du Thunder d'Oklahoma City aura tourné à 16,8 points à 46,1% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds, 7,7 passes décisives et 2,9 balles perdues en 33 minutes.

En proie à des difficultés économiques, le CSP va faire l'économie de son plus gros salaire et va toucher une indemnité de transfert importante. Cependant, c'est un coup dur sportivement pour le groupe qui venait d'enchaîner deux victoires de suite et était revenu dans la course aux playoffs.