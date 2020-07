Adidas est le nouvel équipementier de la Team ASVEL

Adidas, qui habille déjà l'Olympique Lyonnais au football, va désormais équiper la Team LDLC ASVEL, que ce soit la section féminine ou la section masculine, pour la saison 2020/21. Ce partenariat, symbole de l'entente entre les deux groupes, s'étale sur une durée de 5 ans et va permettre aux clubs de l'élite du basket en France de continuer leur développement.

Dans le communiqué officiel publié sur les sites internet respectifs de l'ASVEL et de l'ASVEL féminin, le club s'est exprimé sur ce nouvel équipementier, qui remplace donc la marque PEAK de Tony Parker : "Soucieux de disposer du meilleur des technologies et innovation textile, la team ASVEL est fière de porter les couleurs de la marque aux trois bandes, cette collaboration s'inscrit également dans des valeurs communnes : performance, passion, intégrité et diversité".

Les différentes parties ont également exprimé quelques mots sur cet accord :

Sylvain Bouches, directeur marketing d'Adidas France : "Nous sommes heureux de ce partenariat avec l'ASVEL, qui de par son excellence sportive renforce notre impact sur le basket français et européen. La richesse du projet sportif est à l'image de celui opéré avec l'Olympique Lyonnais, conjuger basket masclun et féminin, tout en accompagnant la nouvelle génération".

Gaëtan Muller, président délégué LDLC ASVEL : "C’est une grande fierté de devenir partenaire de ce géant de l’équipementier sportif qui, comme notre club, a su traverser les difficultés et les époques en se maintenant en permanence en haut de l’affiche. Avec cette marque puissante et créative, nous nous garantissons un merchandising de qualité pour l’équipe et nos fans. Ce partenariat renforce notre position de club de référence en France et nous installe aux côtés d’autres grands noms du basket européen également associés à Adidas, tels que le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le Panathinaikos Athènes."

Marie-Sophie Obama, présidente déléguée LDLC ASVEL Féminin : "Nous sommes évidemment très heureux de ce partenariat. Grâce à Adidas, une marque forte, puissante et reconnue, qui sait rester innovante au fil du temps, LDLC ASVEL Féminin va clairement pouvoir passer un cap dans le secteur de l’équipement et du merchandising. Nos engagements communs au sein de projets sociétaux d’envergure va nous permettre de créer de nouvelles synergies. Grâce à leur accompagnement, nous dépasserons ensemble les barrières du sport et mettrons en avant la mixité. Afin ainsi, de poursuivre notre développement pour nous imposer comme un club référent en France et à l’échelle européenne."

Thierry Sauvage, directeur général OL Groupe : "Nous avons toujours été convaincus qu’en activant l’ensemble des synergies entre nos marques et en écrivant des histoires plus globales, nous accélérerons le développement des clubs. L’élargissement de notre partenariat avec adidas aux équipes de la Team ASVEL est une parfaite illustration de nos ambitions."