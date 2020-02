Affaire Mitrovic - Jackson : "Nous règlerons cela en famille" annonce Gaëtan Muller

Ce dimanche, l'ASVEL s'est inclinée à domicile 79 à 69 contre les Metropolitans 92 pour la 22e journée de Jeep ELITE. Pour cette rencontre, Zvezdan Mitrovic a fait le choix de ne pas utiliser Antoine Diot et Edwin Jackson. La non sélection de ce dernier, qui n'était pas avec l'équipe, est très certainement due à ses propos publiés ce dimanche dans Le Progrès. L'international français a avoué ne pas comprendre les choix de son entraîneur.

Après la défaite, le président délégué Gaëtan Muller ne s'est pas caché et est revenu sur cet épisode douloureux pour l'ASVEL.

"Antoine n’a pas joué parce que nous veillons à ce qu’il puisse être opérationnel et au mieux, a-t-il expliqué au Progrès. Il avait joué jeudi (à Vitoria), nous allons rejouer mardi et il y a une manière de le gérer qui est propre au coach. Nous voulons le ménager, sachant qu’il est resté un an et demi sans jouer. Edwin, c’est un autre sujet. Nous avons vu ce qui est sorti dans la presse et nous règlerons cela en famille. La seule chose que je déplore, c’est que ce soit sorti le jour du match. C’est ce qui nous pose le plus de problème. Oui, c’est une décision du coach. Mais c’est compliqué de fonctionner de cette manière-là. Nous allons repartir sur de bonnes bases. Edwin peut-il être sanctionné ? Tout est possible. Il faut prendre le temps de la décision. Sans se précipiter. Sans amplifier les choses, ni les minimiser. Nous allons nous donner le temps de la réflexion. Mais, ce qui est sûr, c’est que personne n’est au-dessus de l’institution."