Affaire Norris Cole contre Cholet: 2000€ d'amende pour l'ASVEL

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Son cas, et la polémique qui avait suivi, a symbolisé l'absurdité de certaines situations et la difficulté de faire face à la pandémie de COVID-19. Le 11 octobre, lors du déplacement de l'ASVEL à Cholet, le meneur Norris Cole avait disputé les 40 premières secondes du match alors que le staff avait appris son contrôle positif à la maladie pendant l’échauffement. Le club rhodanien avait beau se justifier, la gronde des Choletais a enflé et les reproches se sont accumulés contre la gestion du cas du meneur américain.

Alors que ce samedi, Cholet retrouve la Meilleraie (face à Dijon à 18h15, en direct sur la chaîne L'Équipe) pour la première fois depuis cette embarrassante affaire, Ouest France nous apprend que l'ASVEL a été sanctionnée d'une amende de 2000€. Une décision prise le mois dernier par la commission juridique de discipline de la Ligue Nationale de Basket qui a décidé de sanctionner le club pour "non-respect des dispositions de l’article 3.1 du protocole médical de la LNB".