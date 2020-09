Alain Béral : "L'exposition que L'Equipe va nous donner, nous la méritons"

Ce mardi matin, la Ligue Nationale de Basket (LNB) et L'Equipe ont officialisé leur partenariat pour la saison 2020/21. Un match par journée de Jeep ELITE sera diffusé directement sur la chaîne, tous les lundis soirs. L'autre rencontre sera diffusée sur le site Internet de la chaîne. D'autres matchs pourraient également être diffusés à chaque journée alors que le mardi 22 septembre

"Nous avions depuis toujours voulu que le basket soit en clair, explique le président de la LNB Alain Béral à L'Equipe . Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effets. Cette fois, on a renversé la situation, on a commencé par ça. On est très content de pouvoir travailler avec L'Équipe. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était en 2015 et ça a beaucoup évolué depuis. C'est un plaisir de pouvoir donner du basket en clair à nos aficionados."

Si le basket passe en clair, en revanche la LNB perd une grosse manne financière puisque l'ancien contrat avec RMC rapportait 10 millions d'euros à l'institution.

"La Ligue est forte depuis toujours et encore plus depuis dix ans. Elle a choisi d'être diffusée en clair. C'est un choix. Mais on aura plus l'argent, il faut être clair. On est en train de se réinventer dans notre économie. On sait très bien que ceux qui regardent des matches deviennent vite accros. C'est ça qu'on veut démontrer. C'est un investissement dans la visibilité."