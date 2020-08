Alain Koffi effectue la préparation avec Le Mans, son club formateur

JEEP ÉLITE

Crédit photo : MSB

À l'instar d'Arthur Rozenfeld et de Jérôme Sanchez, qui s'entraînent respectivement avec Orléans et Nantes, Alain Koffi (2,07m, 36 ans) s'est trouvé une équipe pour la présaison. Quoi de mieux que son club formateur, au sein duquel il a passé de très nombreuses saisons, de 2002 à 2014 (sans compter le court intermède en Espagne), pour se maintenir en forme pour un prochain défi ? C'est donc avec le groupe de Le Mans Sarthe Basket qu'il effectue la préparation.

À 36 ans, Alain Koffi possède une expérience du championnat de France (Le Mans, Rouen, Pau et Gravelines-Dunkerque, le tout en 17 saisons) qui ne peut qu'être bénéfique pour certaines équipes à la recherche d'un vétéran. D'autant plus qu'il possède bien évidemment le statut tant convoité de Joueur Formé Localement (JFL). La saison passée, sous le maillot du BCM Gravelines-Dunkerque, il valait encore 8,1 points à 50,4% de réussite aux tirs, 5 rebonds, 1,1 passe décisive et 2,5 fautes provoquées pour 10,1 d'évaluation en 21 minutes de moyenne. Poste 5/4, il avait été mis à l'essai par l'Élan Chalon durant l'intersaison mais aucun accord n'a été trouvé depuis.