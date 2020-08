Alain Koffi pigiste au Mans : "Je prends déjà ces deux mois avec beaucoup de plaisir"

Présent avec l'équipe du Mans Sarthe Basket (MSB) depuis le début de la préparation, Alain Koffi s'est engagé pour deux mois avec l'équipe afin de remplacer Williams Narace, blessé au poignt. Pour Ouest-France, l'international français revient sur cette signature.

"Comme j’étais sans club, j’avais repris la préparation avec Le Mans. Avec le confinement, je pensais être plus à la ramasse que ça. Finalement, eux aussi ont été surpris par mon niveau physique. Hélas, Williams Narace est arrivé avec une blessure au poignet. À la base, il devait reprendre au bout de deux semaines. Mais c’est plus long que prévu et le MSB a pris l’option d’un pigiste médical. Entre-temps, Strasbourg s’est positionné sur moi pour remplacer Léopold Cavalière. Par souci de transparence, j’en ai informé le MSB. Du coup, cela a précipité leur décision de me signer pour deux mois. C’était l’idéal pour moi. J’avais commencé à apprendre les systèmes, je me sentais bien dans le groupe, on a une maison en Sarthe. On vit l’été au Mans. Comme je suis en fin de carrière, on a inscrit nos deux fils à l’école ici. On possède un magasin multimédia avec Pape-Philippe (Amagou) au Mans. Marie, mon épouse, travaille comme infirmière au Mans et vous connaissez mon attachement à ce club."