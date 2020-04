Alain Thinet confiant pour Grismay Paumier : "Je suis sûr qu'il réussira à Limoges"

Avec de telles performances, cela devenait inéluctable. Malgré l'attachement réciproque avec Saint-Chamond, Grismay Paumier (2,04 m, 31 ans) ne pouvait faire autrement que de partir tenter sa chance en Jeep ÉLITE. Alors qu'il s'est imposé parmi le gotha des meilleurs intérieurs de Pro B (12,3 points à 61%, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 16,6 d'évaluation) au terme de sa sixième saison dans la Loire, une saga entrecoupée d'un épisode à Boulogne-sur-Mer, le puissant intérieur cubain a dit oui à Limoges pour un contrat de deux ans. Un départ qui tiraille son ancien entraîneur Alain Thinet, déchiré entre la déception de perdre son leader et la fierté de le voir rejoindre un club de l'envergure du CSP.

« Je suis à la fois très triste et très fier de le voir parti. Déçu car c'état notre pion majeur mais c'est toujours une fierté de voir l'un de nos joueurs être sollicité par l'étage supérieur, surtout que c'était prévisible pour lui. J'ai travaillé six ans avec lui, c'est un garçon qui a besoin de confiance et d'affectif. Cela se passait super bien entre nous donc je suis très triste de le perdre, c'était mon chouchou entre guillemets. Il a été demandé par cinq clubs de Jeep ÉLITE et pratiquement toutes les équipes de Pro B... Je suis très fier de vor qu'il signe à Limoges, pour un vrai projet. On lui a fait une proposition de trois ans pour l'amener jusqu'à la nouvelle salle mais malheureusement, il a effectué un choix différent. Cela se comprend car il a envie de tenter une Coupe d'Europe, d'aller voir au dessus et de voir s'il est capable de relever le challenge. C'est tout à son honneur. »