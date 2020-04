Alain Weisz ne comprend pas la décision de la LNB

Dirigeant des Metropolitans 92, Alain Weisz exprime son mécontentement dans un article du Parisien au sujet de la décision de la Ligue Nationale de Basket (LNB) au sujet de la suspension de la saison 2019/20 jusqu'en septembre. Pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France masculine, il serait mieux de mettre un terme à celle-ci.

Plus que de seulement critiquer les instances de la ligue, le président de Levallois redonne la formule qui lui paraît la plus simple et la plu logique pour la saison à venir.

« On ne fait descendre personne et on laisse monter deux clubs de Pro B. La saison prochaine, on joue à 20 au lieu de 18. On a la certitude d'avoir 38 matchs. Mais cette proposition a, semble-t-il, été rayée d'une croix par des commissions où la contradiction n'existe pas. On ne sait même pas si on sera autorisé à jouer des Coupes d'Europe. Les frontières sont fermées et personne ne peut dire quand elles ouvriront. On a déjà essayé de compresser le temps en pensant reprendre en juin, on voit que c'est ridicule. Et, là, on annonce une reprise début septembre. »