Alain Weisz sur la place de leader des Metropolitans : "On est très contents. Mais ce n'est qu'un début de saison"

Vice-président des Metropolitans 92, Alain Weisz s'occupe du projet sportif. Alors que l'équipe est leader de Jeep ELITE et a terminé première du groupe B de l'EuroCup, il ne peut être que satisfait de ce début de saison. Interrogé dans La Nouvelle République, il dresse le bilan :

« On est très contents. Mais ce n'est qu'un début de saison. En Coupe d'Europe, on pensait vraiment finir à la 2e place, ce qui aurait pu nous amener à affronter Nanterre ou Monaco, mais on préférait des destinations un peu plus exotiques. Nous avons gagné notre dernier match, Malaga a perdu contre Ulm, nous avons donc repris la première place. En théorie, cela permet de bénéficier d'un meilleur tirage pour le prochain tour mais à ce stade de la compétition, il n'y a pas de petites équipes. »