Alain Weisz va quitter les Metropolitans 92 : "Je n'ai plus l'âge de supporter les états d'âme"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Dans une entrevue accordée au Parisien, le vice-président des Metropolitans 92 Alain Weisz (68 ans) indique qu'il vit sa dernière saison au club. Celui qui fait office ce directeur sportif depuis quatre ans et demi estime que le projet du club, qui doit passer de Levallois à Boulogne-Billancourt, ville dirigée par son ami Jean-Christophe Baguet, est lancé. S'il assure que ce choix est purement personnel, dans le but de rester près de sa famille à Marseille, il ne cache pas les difficultés relationnelles.

"Je vais avoir 58 licences consécutives avec la FFBB, à un moment donné il faut savoir dire stop, ça va. Place aux jeunes ! Je n'ai plus l'âge de supporter les états d'âme des uns et des autres."

Alors que Boris Diaw et Frédéric Fauthoux avaient quitté les Mets' l'an passé pour incompatibilité d'humeur avec l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, l'entente n'est pas non plus au beau fixe avec l'entraîneur slovène Jurij Zdovc. S'il rappelle qu'il a été à l'initiative de sa signature, il avoue que depuis le départ de Rob Gray l'entente n'est plus cordiale.

"Par la suite, il n'a recruté que des joueurs sans talent, juste des mecs qui obéissent. Ce n'est pas ma vision du jeu."

Pour finir, "le Sphinx" indique que le budget du club, annoncée en baisse, sera au moins identique et qu'il est en contact avec de potentiels successeurs. La passation de pouvoir devrait se dérouler d'ici la fin d'année 2021.