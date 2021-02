Aleksej Nikolic, la surprenante recrue de Gravelines-Dunkerque

JEEP ÉLITE

En LNB, un champion d'Europe 2017 en chasse un autre. Alors que Rouen a mis Matic Rebec à la porte, direction Ravenne (Lega Due), Gravelines-Dunkerque (12e de Jeep ÉLITE avec 4 victoires en 10 rencontres) est allé piocher parmi les héros slovènes d'Istanbul. Oh, bien sûr, on attendra encore un peu avant de voir Goran Dragic ou Luka Doncic fouler les parquets français mais le BCM a convaincu Aleksej Nikolic (1,91 m, 26 ans) de venir se confiner les week-ends dans l'agglomération dunkerquoise.

Endeuillé, Corey Davis est resté auprès des siens

Sauf que contrairement à Rebec qui avait joué les utilités, le meneur originaire de Postojna jouissait d'un vrai rôle au sein de la sélection d'Igor Kokoskov. À l'image de la finale, contre la Serbie (93-85), dont il avait notamment disputé les quatre dernières minutes étouffantes (entré à 80-80) en relais d'un Goran Dragic victime de crampes (4 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 12 minutes), Nikolic avait su se montrer efficace tout au long de la compétition dans l'ombre du MVP. Un rôle qu'il avait également assumé sous les couleurs de l'armada de Bamberg entre 2015 et 2018, accumulant de l'expérience (51 apparitions en EuroLeague pour 2,4 points et 1,2 passe décisive en 10 minutes de moyenne) et des trophées (double champion d'Allemagne et vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2017).

Toutefois, il y a fort à parier que l'enfant des Spars Sarajevo ne vient pas dans les Hauts-de-France pour se retrouver dans le même costume. Si sa signature avec le BCM avait de quoi surprendre, surtout un jour où le BCM a fait état dans la presse locale (Nord Littoral) d'un déficit estimé entre 300 000 et 400 000 euros, le nouvel arrière de l'effectif ne va pas entraîner une hausse des dépenses du club. En effet, Nikolic devrait prendre la place de Corey Davis au poste 2. Ce dernier, touché par un décès parmi ses proches, n'est pas revenu de Los Angeles et ne fera probablement pas son retour sur les rives de la mer du Nord. Un départ qui ne pouvait être comblé après le 28 février, seuls les arrêts médicaux pouvant entraîner la signature d'une recrue. Le club a donc vite trouvé un nouvel arrière afin de ne pas avoir un effectif trop court pour la riche fin de saison au programme (24 matches en trois mois et demie pour les joueurs de Serge Crevecoeur). C'est le 16e et dernier contrat que pouvait signer le club cette saison. De quoi posséder une ligne arrière de nouveau complète avec Briante Weber, Lucas Bourhis, Vojdan Stojanovski, Aleksej Nikolic donc et le poste 3/2 Pape Sy.

Un an et un jour sans match

Poste 1-2 puissant physiquement, bon shooteur (45,5% à 3-points), doté d'un vrai QI basket qui en fait un excellent créateur, Aleksej Nikolic a le profil pour s'épanouir en Jeep ÉLITE. Toutefois, une incertitude règne autour de son état de santé puisqu'il n'est plus apparu en match officiel depuis 366 jours, et une victoire de la Slovénie contre l'Autriche le 23 février 2020. Attendu au tournant cette saison au Partizan Belgrade, où il était censé prendre de l'épaisseur après un prêt réussi à Trévise (10,8 points à 41%, 3,7 rebonds et 4,8 passes décisives en Lega en 2019-2020), le néo-Gravelinois a finalement été immobilisé par une opération de la hanche. Et alors qu'il était sous contrat avec le Partizan jusqu'en 2022, il a été tenu à l'écart par le nouvel entraîneur Saso Filipovski qui estimait que sa récupération n'était pas assez rapide, malgré des semaines passées à s'entraîner individuellement. De quoi pousser le joueur à exiger (et obtenir) une rupture de contrat la semaine dernière et rentrer momentanément en Slovénie. Pour le plus grand bonheur du BCM ?