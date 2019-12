Alexandre Chassang (Dijon) : "Laurent Legname est parvenu à construire un groupe qui, avant tout, a du cœur"

Dans quelques minutes, Dijon s'apprête à défier la SIG Strasbourg dans un Rhénus qui affiche complet. La JDA est de loin, la favorite. Il suffit de jeter un coup d'oeil au classement ou sur les sites de pari en ligne pour le vérifier. Sans disposer d'un gros budget (12e de Jeep ELITE) ni d'une grosse masse salariale (11e), l'équipe bourguignonne s'est installée comme une des fortes équipes du championnat. Alexandre Chassang (2,04 m, 25 ans) en est l'exemple. Après une saison moyenne à Hyères-Toulon, dernier du championnat, le Francilien a complètement explosé dans le dispositif de la JDA. Avant tout grâce au fruit du travail de l'entraîneur Laurent Legname. Ce dernier a inculqué des valeurs de combat à son groupe et donné un rôle précis à chaque de ses joueurs.

Après avoir atteint les quarts de finale de playoffs en 2018 puis les demi-finales en 2019, que peut viser la JDA pour cette saison 2019/20 ?

"Notre but, c’est bateau de dire ça, mais c’est de gagner le plus possible de matches. Et de nous qualifier pour les playoffs. La qualification pour la Leaders Cup est déjà dans la poche, ce qui est très bien. Après, nous avons aussi pour ambition cette année de tout faire pour remporter un trophée. Le championnat, ce sera sans doute hors de portée, mais pourquoi ne pas faire un coup en Leaders Cup ou en Coupe de France ?"

Quant à son avenir, Alexandre Chassang le voit à Dijon. A moins qu'une écurie européenne finisse par venir le chercher.

"C’est sûr qu’une expérience à l’étranger m’intéresse et m’attire. Mais à court terme, je ne vois pas pourquoi je partirais de Dijon si ce n’est pour un club potentiellement plus compétitif. L’an dernier, nous avons fini 3es du championnat. Nous sommes encore 3es cette saison pour le moment. Cela ne laisse pas beaucoup d’équipes devant nous en France et, je le répète, je me sens très, très bien ici. Mais si des clubs étrangers m’appellent et me proposent un challenge intéressant, c’est sûr que j’étudierai la chose..."