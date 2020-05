Alexandre Chassang à la JDA jusqu'en 2022 : "Je suis très heureux à Dijon"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il était lié à la JDA jusqu'en 2021 mais disposait d'une clause de sortie. Non seulement il n'activera pas cette clause, mais Alexandre Chassang (2,04 m, 25 ans) prolonge même d'un an son contrat, annonce le club dans un communiqué. Le voici dijonnais jusqu'en 2022. La continuité est donc de mise pour la JDA qui va repartir avec le quatuor David Holston, Axel Julien, Abdoulaye Loum et Chassang, quatre joueurs autour desquels elle a construit ses récents succès, dont la victoire en Leaders Cup 2020.

"Avec les résultats de cette saison et la progression qu’a eu Alex, c’est avec joie qu’il a décidé de continuer l’aventure avec nous. Associé à Jacques (Alingué) sur le poste 5, nous disposons d’une paire complémentaire qui – je l’espère – nous mènera vers de nouveaux exploits. La relation 1-5 est donc désormais bouclée avec des automatismes déjà créés", se félicite le coach Laurent Legname.

Formé à l'Insep, Chassang a débuté en pro à l'ASVEL en 2012 et gagné le titre en 2016. Parti ensuite chercher plus de responsabilités à Hyères-Toulon, il est arrivé en Bourgogne en 2018. En deux ans à Dijon, il a prouvé qu'il pouvait être un joueur d'impact (9,4 points et 4,5 rebonds pour 11,8 d'évaluation en 21 minutes de moyenne cette saison). Pivot solide, capable de s'écarter (43% à 3 points), ses progrès ont été récompensés d'une sélection au All-Star Game et surtout de quatre apparitions avec le maillot bleu lors des fenêtres internationales.

"Je suis très content de continuer l’aventure à Dijon ! C’est vrai que de ne pas avoir été au bout de la saison 2019/2020 laisse un petit goût amer, surtout que l’équipe était en grande forme, avec notamment ce titre lors de la Leaders Cup. Évidemment, le fait de voir plusieurs éléments rester au sein de l’équipe, ça a joué sur mon choix de poursuivre ici et c’est plaisant de voir que le club compte sur moi et ce pour les deux années à venir. Je suis très bien et très heureux à Dijon", se réjouit le joueur.

L'effectif prévisionnel de Dijon pour la saison 2020/21:

Meneur : David Holston (1,73 m, 34 ans, USA), jusqu'en 2021 ; Axel Julien (1,80 m, 27 ans, FRA), jusqu'en 2021.

Ailier : Nicolas Dorez, (1,97 m, 21 ans FRA).

Hans Vanwijn (2,08 m, 25 ans, BEL) ; Abdoulaye Loum (2,11 m, 29 ans, FRA), jusqu'en 2021. Pivot : Alexandre Chassang (2,03 m, 25 ans, FRA), jusqu'en 2022 ; Jacques Alingué (2,01 m, 31 ans, FRA), jusqu'en 2022.

L'émotion de Chassang lors de la victoire en Leaders Cup (photo : GPJ).