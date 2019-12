Alexandre Chassang remplace Edwin Jackson pour le All-Star Game 2019

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé deux changements dans la composition de l'équipe française pour le All-Star Game LNB. Le pivot de Dijon Alexandre Chassang remplace l'ailier de l'ASVEL, Edwin Jackson. Ce dernier, grippé, n'a pas joué déjà jeudi soir contre le BC Khimki Region en EuroLeague. Le capitaine de la sélection Antoine Eïto remplace lui Edwin Jackson dans le cinq majeur.

Voici le communiqué de la LNB :

"La Commission Médicale de la Ligue Nationale de Basket a officialisé ce jour le forfait du joueur de LDLC ASVEL, Edwin Jackson, malade et ne pouvant tenir sa place dans l'équipe des All Star France ce dimanche 29 décembre 2019. Il sera remplacé par Alexandre CHASSANG, joueur de la JDA Dijon, dans l'équipe des All Star France. Antoine EITO, capitaine de la sélection All Star France, intègre le 5 Majeur. "