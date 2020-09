Alexandre Dogbé complète l'effectif 2020-2021 du Champagne Basket

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Rouen Métropole Basket

Arrivé en provenance du Rouen Métropole Basket, Alexandre Dogbé (1,86m, 19 ans) effectue la préparation avec le Champagne Basket. Le jeune meneur fera office de dixième homme au sein du groupe pro et évoluera également avec les Espoirs, coachés par Mickael Pivaud.

Malgré un total de quatre courtes apparitions en Pro B sous le maillot du RMB la saison passée, l'empêchant de s'exprimer pleinement, Alexandre Dogbé va découvrir l'élite dans un club aux ambitions nouvelles. À noter qu'il a déjà eu l'occasion de cotoyer ce groupe lors de la préparation, comme au cours du match face à Nanterre où il a terminé avec 6 points à 2/4 aux tirs et 1 interception pour 4 d'évaluation en 13 minutes de jeu.

A 2 semaines de la reprise du championnat, retrouvez les visages qui composeront l'effectif du Champagne Basket durant la saison 2020-2021 ! pic.twitter.com/FMQtweIe8F — Champagne Basket (@ChampBasketOff) September 10, 2020

L'ancien de Rouen est également le quatrième et dernier élément du groupe marnais à avoir le statut de Joueur Formé Localement. Avec cinq joueurs capables d'évoluer sur les postes 1 et 2 ainsi que 4 autres dans la raquette, le Champagne Basket ne compte qu'un seul ailier pour la saison à venir. Reste à voir si ce déséquilibre notable sur le papier sera visible ou non sur le terrain.

L'effectif 2020-2021 du Champagne Basket :