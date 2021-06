Ali Bouziane (Chalon) : "On a réussi à casser ce plafond de verre"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Nommé coach de l'Elan Chalon le mois dernier afin de prendre la succession de Julien Espinosa et surtout sauver la place de l'équipe première en Jeep ELITE, Ali Bouziane a du pousser un ouf de soulagement jeudi soir quand le tir de Travis Leslie n'est pas rentré. En effet, son équipe a signé son dixième succès de la saison, avec une victoire 94-91. Et si elle reste 17e et relégable, elle a réussi à gagner et ne décroche pas dans la course pour le maintien. Ce qui est essentiel, surtout avant le match chez le 16e du championnat, la Chorale de Roanne, mercredi prochain.

"Quand on gagne ce genre de rencontre, ce n'est pas le même état d’esprit que lorsqu'on perd, a-t-il rappelé au Journal de Saône-et-Loire. C’est important pour les têtes. Même si j’aimerais bien pouvoir passer un quatrième quart temps assis tranquillement. Mais c’est bien qu’on ait réussi à casser ce plafond de verre. On a fait trois bons quarts temps défensifs. J’aimerais qu'on réussisse à en faire quatre pour ne pas avoir à jeter la piécette à la fin du match. (…) Notre début de deuxième mi-temps ? Offensivement, on a des tirs qu'on ne met pas dedans. Derrière on retombe dans nos travers. Mais c'est bien que cela soit arrivé au début de deuxième et pas à la fin du troisième quart temps comme souvent. On a eu le temps de revenir."

L'Elan Chalon va tâcher d'enchaîner ce dimanche à Pau, qui reste également sur une victoire contre Limoges. En début de saison, l'EBPLO était venu gagner au Colisée.