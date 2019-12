All-Star Game : Sadio Doucouré et Sya Plaucoste nouveaux appelés pour le concours de dunk

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

La Commission Médicale de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a validé deux nouveaux forfaits pour le All-Star Game LNB 2019, ceux de Kevin Harley (Boulazac) et Chima Moneke (Quimper) pour le concours de dunk. Ce sont Sadio Doucouré (Antibes) et Sya Plaucoste (Blois) qui ont été appelés. Ils seront opposés à D.J. Stephens (Le Mans) et Isaïa Cordinier (Nanterre).