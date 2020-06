Allerik Freeman boucle le recrutement de l'ASVEL sur les postes arrières

JEEP ÉLITE

L'arrière américain Allerik Freeman (1,90m, 25 ans) arrive à l'ASVEL, auréolé d'un jeu taillé pour l'Europe. Le club met ainsi un terme à son recrutement sur ses postes arrières qui sont donc occupés par les anciens Monégasques Norris Cole et Paul Lacombe, Matthew Strazel, qui a été prolongé, et désormais Allerik Freeman. Reste à savoir si un autre arrière de la saison 2019/20 sera conservé (Antoine Diot et Rihards Lomazs sont encore sous contrat).

L’arrière Américain, Allerik FREEMAN, s’est engagé avec LDLC ASVEL pour la saison prochaine et vient ainsi clore le recrutement du club sur les postes arrières.



À 25 ans, Allerik Freeman possède une belle expérience du basket européen. À la sortie de son cursus universitaire, partagé entre Baylor et North Carolina State, il a immédiatement décidé de s'envoler outre-Atlantique, direction la Hongrie pour la saison 2018/19. En plus du championnat local, il a disputé la FIBA Europe Cup, compilant 15,5 points, 3 rebonds et 3,7 passes décisives par rencontres. Il a ensuite rejoint la Turquie pour le début de la saison 2019/20. En 14 matchs sous le maillot de Bursaspor, il s'est révélé comme une véritable pièce maîtresse offensive. Avec 18,5 points, 4,6 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne, il a terminé meilleur marqueur sans jamais passer sous la barre des 10 points et en ayant pris feu face à l'Anadolou Efes (30 points).

Il a terminé la saison - avant qu'elle ne soit interrompue - en Chine, chez les Shenzhen Aviators, mais n'a pu participer qu'à 4 rencontres, montrant malgré tout ses qualités offensives avec 25,5 points de moyenne et 48,5% à 3-points. Shooteur d'élite et arme offensive hors norme, il devrait être utile à l'ASVEL, que ce soit en Jeep Élite ou en Euroleague, deux compétitions qu'il va découvrir la saison prochaine.





