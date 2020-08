Alpha Kaba ambitieux avec Nanterre : « Aller chercher des titres »

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

« Gagner, gagner et encore gagner. » Fraîchement arrivé à Nanterre 92 cet été, Alpha Kaba (2,08m, 24 ans) n'a presque que ce mot à la bouche. « Encore une fois, j'insiste sur le mot "gagner", car c'est vraiment ce que l'on veut. L'objectif collectif reste toujours le même, on va essayer d'aller chercher des titres. » Car depuis l'incroyable triplé FIBA Europe Cup - Coupe de France - Match des Champions en 2017, Nanterre, où la culture de la gagne y est fortement ancrée, n'a plus soulevé de trophée.

« Progresser sur l'aspect offensif »

L'ancien intérieur du Boulazac Basket Dordogne (BBD) espère franchir encore des paliers avec la formation d'Île-de-France. Drafté en 60e position par Atlanta en juin 2017, il a terminé avec les meilleures statistiques de sa carrière en Jeep ÉLITE, lors de la saison 2019/20 (8,8 points à 57,3% de réussite aux tirs, 8,6 rebonds donc, 1,2 contre et 2,3 fautes provoquées pour 13,9 d'évaluation en 22 minutes). « Je veux progresser dans mon jeu, clame-t-il. J'ai eu beaucoup d'antécédents médicaux donc dans un premier temps, je veux rester en bonne santé. Je veux également progresser sur l'aspect offensif, car à la base, je suis plutôt un joueur défensif. Le jeu à la nanterienne me correspond, d'où ma signature ici. C'est un jeu très athlétique, ça correspond à mon profil. On espère faire une saison pleine en émotion et en réussite.»

La vidéo complète :