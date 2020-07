Alpha Kaba officiellement à Nanterre : "On va le responsabiliser pour qu’il puisse s’épanouir et évoluer avec le club"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Comme annoncé il y a un mois et demi, Alpha Kaba (2,08 m, 24 ans) va poursuivre sa carrière à Nanterre 92. Le club a officialisé sa signature pour les deux prochaines saisons. Natif de Blois, il a ensuite rejoindre le centre de formation de l'Elan Béarnais. Très peu utilisé avec l'équipe professionnelle, il s'est exilé en Serbie afin de rejoindre le KK Mega Leks. Drafté en 60e position par Atlanta en juin 2017, il a ensuite signé à l'ASVEL pour deux ans. Mais ses blessures à répétition et une affaire de paris sportifs ont poussé la direction à s'en séparer. En début de saison 2019/20, le Franco-Guinéen est parti chercher des responsabilités au Boulazac Basket Dordogne. Là-bas, il a confirmé ses qualités de très gros rebondeur (8,6 prises en 22 minutes) mais s'est montré irrégulier. Il termine cependant avec ses meilleures statistiques en première division française (8,8 points à 57,3% de réussite aux tirs, 8,6 rebonds donc, 1,2 contre et 2,3 fautes provoquées pour 13,9 d'évaluation en 22 minutes). Il a notamment réalisé un énorme carton (20 points à 9/15 aux tirs, 19 rebonds et 3 contres en 22 minutes) dans la large victoire du BBD en novembre dernier contre... Nanterre.

"Je suis très fier de pouvoir annoncer ma signature à Nanterre 92, a commenté le neveu de Benkali Kaba. Je suis impatient de pouvoir retrouver le chemin des terrains, j’ai faim de basket et je vais tout donner sur et en dehors du parquet pour représenter au mieux les couleurs de Nanterre. Je suis impatient de retrouver les supporters, bénévoles et partenaires nanterriens, mais aussi mes coéquipiers et l’ensemble du staff technique ! On se voit bientôt, prenez soin de vous !"

Après avoir engagé Lucas Dussoulier et Ivan Février pour les trois prochaines saisons, le club francilien continue dans sa politique de progression en accompagnant des joueurs en pleine ascension.

"Alpha fait partie des joueurs qui ont un très fort potentiel. Il s’est bien relancé à Boulazac et je pense que son profil sera intéressant dans notre philosophie de jeu, avec beaucoup d’activité, une bonne vitesse pour un intérieur, et une vraie science du rebond. On va le responsabiliser pour qu’il puisse s’épanouir et évoluer avec le club."

Nanterre doit encore signer un intérieur pour compléter son effectif 2020/21.

L'effectif 2020/21 de Nanterre :