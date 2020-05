Alpha Kaba rejoint Nanterre 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Linda Chasseriau

Après avoir engagé Lucas Dussoulier et Ivan Février pour les trois prochaines saisons, Nanterre vient de se mettre d'accord avec un autre jeune joueur formé localement (JFL). Selon nos informations, il s'agit d'Alpha Kaba (2,05 m, 24 ans). Membre de la génération 96 française, le poste 5/4 a côtoyé Lucas Dussoulier en équipe de France jeunes puis au centre de formation de l'Elan Béarnais, avant de se délocaliser en Serbie pour jouer au KK Mega Leks, club détenu par son ancienne agence, BeoBasket.

De retour en France à l'été 2017, il avait signé à l'ASVEL. Mais ses blessures à répétition et une affaire de paris sportifs ont poussé la direction à s'en séparer. En début de saison, le Franco-Guinéen est parti chercher des responsabilités au Boulazac Basket Dordogne. Là-bas, il a confirmé ses qualités de très gros rebondeur (8,6 prises en 22 minutes) mais s'est montré irrégulier. Il termine cependant avec ses meilleures statistiques en première division française (8,8 points à 57,3% de réussite aux tirs, 8,6 rebonds donc, 1,2 contre et 2,3 fautes provoquées pour 13,9 d'évaluation en 22 minutes). Il a notamment réalisé un énorme carton (20 points à 9/15 aux tirs, 19 rebonds et 3 contres en 22 minutes) dans la large victoire du BBD en novembre dernier contre... Nanterre.



Déjà cinq JFL à Nanterre

A 24 ans, le Blésois possède encore une vraie marge de progression. Pascal Donnadieu et son staff vont s'atteler à lui faire passer un cap. Quoi qu'il en soit, son profil très athlétique et intense semble complémentaire des autres joueurs sous contrat. Avec lui, Nanterre 92 possède en tout cas quatre JFL (Bouquet, Dussoulier, Février et Kaba) en plus d'Isaïa Cordinier, toujours sous contrat mais détenteur d'une clause de sortie (toutefois élevée) et surtout d'un profil très intéressant pour une grosse écurie étrangère.