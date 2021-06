Amara Sy et le SNB lancent un appel à la grève pour les phases finales

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors que la tenue des phases finales (quart de finale puis Final 4) de Jeep ÉLITE a été confirmée le 28 mai dernier, le président Amara Sy et le Syndicat National des Basketteurs (SNB) vont "déposer un appel à la grève des joueurs pour les quarts de finale" du championnat, rapporte le journal L'Équipe.

"On appelle ça du forcing"

"C'est dans l'ADN du basket de jouer des phases finales, expliquait Amara Sy dans nos colonnes fin mai. Mais des phases finales, ce n'est pas sur un match, sur un week-end. Tout en sachant que là on cale des matches tant bien que mal, on joue sur un rythme effréné. On n'a jamais connu ça en France. Il y a une hécatombe de blessure. Moi même j'ai une déchirure musculaire, ce n'est jamais arrivé dans ma carrière. Pourtant je suis quelqu'un qui fait attention, je m'étire beaucoup, je bois beaucoup d'eau, je fais attention à mon alimentation. Tout mais pas ça ! Après chaque journée, on entend qu'untel s'est blessé. Je ne pense pas que ça soit anodin. En Jeep ÉLITE on va terminer tant bien que mal mais il ne faut pas ajouter une autre compétition derrière. On appelle ça du forcing !"

"On peut dire que c'est mort, ce sont quand même les joueurs qui jouent"

Le premier quotidien français explique également que cette décision a été prise après consultation des dix clubs encore en lice pour finr dans le Top 8 de la saison régulière. "On peut dire que c'est mort, ce sont quand même les joueurs qui jouent", explique le joueur du Paris Basketball à Xavier Colombani.