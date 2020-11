Ambitieux, Philip Scrubb veut aller chercher des titres avec Limoges

Durant l'intersaison, le Limoges CSP a fait venir deux joueurs : le pivot Grismay Paumier et l'arrière Philip Scrubb (1,91 m, 27 ans). Avant la rencontre contre l'Hapoël Jérusalem, ce mercredi soir en Ligue des Champions (BCL), ce dernier a donné de ses nouvelles sur Sports Rabbi. L'international canadien semble parfaitement s'acclimater à l'air du Limousin.

"Tout se passe bien jusqu'à présent malgré la situation de la COVID-19. Nous avons une très bonne équipe et je suis arrivé comme l'un des deux seuls nouveaux joueurs. Il y a une bonne culture et le club m'a aidé à m'intégrer."

Professionnel renommé, l'ancienne vedette de l'Université de Carleton se veut patient mais ambitieux.

"Nous prenons match par match, mais nous voulons être compétitifs et nous voulons atteindre la fin des deux compétitions (Jeep ELITE et BCL). Nous avons un super groupe de gars, nous voulons progresser et participer aux playoffs où nous aurons la chance de concourir pour les deux titres."