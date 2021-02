Amical : Dijon prend le dessus sur Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

A une semaine de la reprise de la saison de Jeep ELITE, Roanne enchaîne les matches amicaux. Cette fois, l'équipe de Jean-Denys Choulet était à Dijon. Les Ligériens ont fait jeu égal avec la JDA mais l'écart créé (16-4) au retour des vestiaires par David Holston (13 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds et 6 passes décisives pour 19 d'évaluation en 25 minutes) & co a permis aux locaux de prendre les devants et de s'imposer 88 à 80.

Après avoir joué à Bourg-en-Bresse vendredi, Dijon ce samedi, Roanne disputera un troisième match amical ce dimanche face à l'Elan Chalon. De quoi se préparer au rythme infernal de la fin de saison.

Les statistiques de Dijon - Roanne :