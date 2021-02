Amical : Gravelines-Dunkerque gagne à Le Portel

Lors d'un match amical disputé au Chaudron samedi, le BCM Gravelines-Dunkerque (privé de Davis, Boukichou et Stojanovic) a battu Le Portel 67-59 - dans un match disputé en 32 minutes - qui faisait sans McIntosh, Abouo, Dallo et Ngouama. Sur la page Facebook de l'ESSM, Philippe Cadart a indiqué que le pivot maritime Gavin Ware avait dominé à l'intérieur.



"Il faut qu’on corrige ça, a commenté l'entraîneur Eric Girard. Je sais bien que ce n’est qu’un match amical, mais il faut que Georgi et Jo soient capables d’élever leur niveau comme ils l’ont fait en début de championnat. Alors, c’est vrai, c’est sans public et non officiel, et c’est compliqué de garder la même intensité quand on joue un match par mois, mais bon, on ne peut pas se satisfaire de ce genre d’opposition dans la peinture. Je comprends que ça puisse déconnecter de temps en temps, mais bon, avec ce qui nous attend, il faudra montrer autre chose. Jouer sans quatre joueurs majeurs, c’est trop nous nous. Ce genre de match, ça nous permet de sortir de la routine de l’entraînement, de nous mettre dans le dur."