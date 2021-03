Amical : L'Elan Chalon a pris le dessus sur Roanne

JEEP ÉLITE

Après ses défaites à Bourg-en-Bresse vendredi puis à Dijon samedi, la Chorale de Roanne a de nouveau joué en match amical dimanche au Colisée contre l'Elan Chalon (qui avait affronté Champagne Basket deux jours plus tôt). L'équipe de Julien Espinosa s'est imposée 94 à 86 après avoir fait l'écart en début de match (jusqu'à +21) avec 14 des 32 points du premier quart-temps marqués par Sean Armand (23 au final).

Derrière, la partie s'est envenimée et Jean-Denys Choulet, énervé contre les choix des arbitres, a voulu mettre fin à la rencontre en plein deuxième quart-temps explique Creusot Infos. Finalement, la partie s'est poursuivie et la Chorale a même pu remonter au score. L'écart fait et Ousmane Camara blessé, Julien Espinosa en a profité pour responsabiliser le jeune intérieur Yvann Mbaya (14 points).

