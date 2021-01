Amical : L'Elan Chalon s'impose à Roanne

Lundi en fin de journée au Colisée, l'Elan Chalon s'est imposé 91-80 chez la Chorale de Roanne à la Halle Vacheresse. L'équipe de Julien Espinosa a pris le dessus dans le dernier quart-temps (19-29).

"Ce match servait avant tout à mettre les gens en place, a rappelé Jean-Denys Choulet dans Le Progrès. On n'a pas été bon en défense tout terrain. Sans notre collectif d'attaque en place, on est en difficulté. Chalon a des joueurs avec une adresse que l'on n'a pas, eux ils sanctionnent, pas nous. Au niveau de l'adresse, on est loin d'une équipe de Jeep ÉLITE. Chalon a été bon, notamment sur les tirs ouverts. Il nous manque du talent et de l'adresse, il faut impérativement que l'on sanctionne lorsque l'on a des tirs ouverts.

Pour revenir à mon collectif, pour le moment personne n'est viré et on peut très bien rester comme cela jusqu'au terme de la saison. Nous aurons certainement un nouveau joueur au poste de meneur qui fera un essai de quelques jours, c'est indispensable pour faire souffler Francisco."