Amical : Le Mans s'impose à Orléans

JEEP ÉLITE

Afin de conserver le rythme et l'esprit de compétition, Orléans a reçu Le Mans ce jeudi soir. Le MSB s'est imposé de 5 points (93-98) chez l'OLB, qui a du faire sans deux intérieurs (Sané et Fischer). Si les Orléannais menaient de 9 points à la fin du premier (27-18) et du deuxième quart-temps (49-40), les Sarthois sont revenus et ont pris le dessus lors de l'ultime période.