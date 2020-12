Amical : Le Portel a battu Gravelines-Dunkerque

En pleine reconfiguration d'effectif - Cameron Wells et Chris Horton ont été remplacés par Briante Weber (attendu pour l'opposition contre l'ASVEL le 26 décembre) et Gavin Ware -, le BCM Gravelines-Dunkerque a de nouveau affronté l'ESSM Le Portel en match amical ce mercredi à Sportica.

Pour les premières de Ware (6 points) mais aussi de Khalid Boukichou (remplaçant médical d'Itay Segev), l'équipe de Serge Crevecoeur a du s'incliner contre une formation de Le Portel mieux en place (70-86). Celle-ci a réalisé une excellente première mi-temps, s'est relâchée dans le troisième quart-temps avant de finir fort pour le plus grand plaisir de son coach Eric Girard :



"La défaite contre Blois nous a remis les pieds sur terre, a rappelé ce dernier. Ce (mercredi) soir, on était vraiment dans l’esprit. On fait une première période exceptionnelle. Après, on tombe dans la suffisance dans le troisième quart en croyant que c’est gagné avec 15 points d’avance. On perd notre collectif, on défend moins. Mais bon, la réaction est bonne dans le dernier quart. Les gars ont fait les efforts, on rejoue collectif et ça paye de suite. C’est une très bonne séance face à un effectif très riche en face."