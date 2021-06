Amine Noua (ASVEL) : "On a pu compter sur tout le monde"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : LNB

L'ASVEL s'est offert le droit de décrocher un vingtième titre de champion de France. En dépit des absences de cinq joueurs, dont Moustapha Fall, Thomas Heurtel et Guerschon Yabusele (équipe de France), Villeurbanne a aisément dominé une équipe strasbourgeoise apathique (83-67), ce jeudi au Kinderarena de Rouen. La preuve - s'il en fallait une - que l'effectif rhodanien est extensible. "L'un des meilleurs jamais vu en France", avait prévenu la veille le coach de la SIG. Moins pourvue en attaque, l'équipe de T.J. Parker (37 ans) a d'abord construit son succès en s'appuyant sur une défense infranchissable. Bonzie Colson, l'ailier strasbourgeois élu MVP de la saison, en a subi les conséquences (13 points à 5/14 aux tirs pour 7 d'évaluation). Après le match, l'entraîneur villeurbannais s'est montré satisfait de l'état d'esprit des siens.

#ASVELHistoric | 25 Juin 2019

Vous vous souvenez ?



Qui pour soulever à nouveau ce trophée ? Réponse demain 13h35 et que le meilleur gagne ! #LDLCASVEL #Final4JeepELITE pic.twitter.com/9KiE8OwZpT — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 25, 2021

"L’équipe était ensemble. Le banc était incroyable. C’est une équipe qui travaille dur depuis le début. Même avec les problèmes qu’on a connus, tout ce que les joueurs ont fait est mérité."

Colson a admis la supériorité de l'équipe adverse.

"Ils n’ont pas rendu le match facile. Il faut donner du crédit à l’ASVEL, ils étaient meilleurs que nous."

En attaque, l'axe 1-5 Antoine Diot - Ismaël Bako ; a revêtu ses plus beaux habits. Avec 18 points à 8/9 aux tirs et 12 rebonds en 24 minutes, le Belge a réalisé le meilleur match de sa saison. Au meilleur moment. De sorte à occulter l'absence de l'international Moustapha Fall. En bout de chaîne, Bako a profité des 7 caviars du meneur international français. Un Bressan bien réglé derrière l'arc primé (16 points à 4/7 à 3-points). Son ami, Amine Noua, de retour sur les parquets après une blessure, s'est montré efficace (12 points à 4/5 aux tirs en 26 minutes). Il a tenu à saluer la prestation collective de l'ASVEL.

"On a su partager le ballon en attaque. On a pu compter sur tout le monde."

De ''tout le monde '', Villeurbanne en aura bien besoin ce samedi face à Dijon, premier de la saison régulière, et net vainqueur de Monaco plus tôt dans la journée. Une équipe loin d'être inconnue pour Ismaël Bako et ses coéquipiers.