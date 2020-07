Ancien fort joueur de Pro A avec Montpellier, Cholet et Bourg-en-Bresse, Lenzie Howell s'est éteint

JEEP ÉLITE

Il avait laissé un souvenir particulièrement inoubliable à Cholet et à Bourg-en-Bresse. Il est entré dans la légende du club des Mauges en étant le meilleur joueur de la finale de la Coupe de France 1999, auteur de 22 points en finale contre Strasbourg à Bercy (85-70). Puis il a régalé sous les couleurs de la JL en 2000/01, survolant la Pro A (20,1 points à 46%, 5,5 rebonds et 1,9 passe décisive) afin de permettre à l'équipe burgienne de s'offrir un maintien confortable pour sa première saison dans l'élite (10e).

Disparu des radars depuis sa dernière saison professionnelle, sous la houlette de Frédéric Sarre à Rueil (Pro B), en 2001/02, Lenzie Howell est décédé samedi dernier à Dallas, sa ville d'origine. Il avait 52 ans et les raisons de sa mort sont inconnues.

Également performant en 1997/98 sous les couleurs de Montpellier (16,9 points à 49%, 4,8 rebonds et 2 passes décisives), l'ailier texan avait connu son heure de gloire en 1990. Senior à l'université d'Arkansas, il avait été un élément déterminant du formidable parcours des Razorbacks, demi-finalistes de NCAA (contre Duke et le champion olympique 1992 Christian Laettner). « Lenzie nous a emmenés au Final Four », a souligné son ancien coach universitaire, Nolan Richardson, auprès de HogSports. « Sans lui, nous n'aurions jamais eu ce parcours. Il était le glue-guy qui a maintenu l'équipe ensemble. [...] Il m'a appelé il y a trois semaines pour prendre des nouvelles. Il avait l'air d'aller bien. C'est pour cela que c'est un tel choc d'apprendre qu'il est décédé. »

Outre l'université d'Arkansas, Lenzie Howell était particulièrement reconnu aux Pays-Bas, là où il a démarré sa carrière professionnelle et été élu MVP du championnat à deux reprises (1991 et 1992). Il a également évolué en Turquie (Tofas Bursa, 1992/92), en Belgique (Houthalen 1993/96 puis Castors de Braine 1996/97) et aux Philippines.



Lenzie Howell déborde Jarod Stevenson en finale de la Coupe de France 1999

