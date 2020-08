Ancien joueur de l'ASVEL, DJ Newbill s'en va au Japon pour « gagner le championnat avec Osaka »

Avec seulement 15 rencontres disputées dans le Rhône en 2015/16, D.J. Newbill (1,92m, 28 ans) n'aura pas marqué les mémoires des supporters de Lyon-Villeurbanne. Pour son année de rookie, l'ancien étudiant de Penn State n'était pas parvenu à trouver le bon tempo pour s'imposer en Pro A (6,3 d'évaluation en 19 minutes), malgré un talent évident.

« Je suis excité de rejoindre ce club historique, a-t-il déclaré sur le site officiel d'Osaka. J'ai entendu de superbes choses sur le club et la ville. Je suis impatient de rencontrer les fans et d'apprendre à connaître de nouvelles personnes. Notre but est de gagner le championnat avec Osaka Evessa. »