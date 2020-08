Ancien MVP étranger de Pro A, Dwight Buycks débarque à Nanterre 92 !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olympiakos Le Piréé

Un gros coup ! C'est ce que vient de réaliser Nanterre 92 avec la signature du poste 1/2 américain Dwight Buycks (1,91m, 31 ans), afin de pallier au départ de Dallas Moore pour les Guangzhou Long Lions.

MVP étranger de Pro A en 2012/13 avec le BCM Gravelines-Dunkerque, cette ancienne superstar du championnat de France est de retour dans l'hexagone. Lors de sa seule et unique saison en France, il s'était régalé individuellement (18,2 points à 46,4% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 2,9 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 32 minutes) et surtout, il avait permis au BCM de remporter la Leaders Cup 2013, le dernier trophée en date pour le club maritime.

Depuis son court mais intense passage dans le Nord, il a rejoué en G-League - Oklahoma City Blue, Bakersfield Jam et Grand Rapids Drive - et même disputé 30 rencontres en NBA, partagées entre les Toronton Raptors, les Los Angeles Lakers et les Pistons de Détroit. Ces dernières saisons, il s'est surtout fait remarquer dans le championnat chinois avec cinq saisons entre le Tianjin Ronggang, le Fujian Xunxing, et aux Shenzhen Leopards depuis 2018. Son dernier passage en Europe - excepté ses trois rencontres anecdotiques en EuroLeague à l'Olympiakos Le Pirée - remonte à la saison 2014/15 qu'il a disputée avec Valence, en Liga Endesa.

Si sa réputation n'est plus à faire en Pro A, il devra en revanche la faire en Jeep ÉLITE et prouver qu'il vaut dans un championnat de premier rang, après une saison 2019/20 certes statistiquement aboutie, avec 20,7 points à 50,3% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds, 6,4 passes décisives et 2,5 interceptions pour 23,6 d'évaluation en 37 minutes. Il formera, en tout cas, avec Chris Warren, son rival en 2013, l'une des doublettes de meneurs les plus sexys de Jeep ÉLITE.

L'effectif de Nanterre 92 pour la saison 2020/21 :