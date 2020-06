Ancienne superstar de UConn, Jalen Adams pourrait signer à Châlons-Reims

JEEP ÉLITE

Crédit photo : UConn

12e meilleur marqueur de l'histoire du célèbre programme basketball de l'Université du Connecticut, le combo-guard (meneur/arrière) Jalen Adams (1,91 m, 24 ans) pourrait démarrer sa carrière européenne au Champagne Châlons-Reims Basket. Sportando annonce en effet que le joueur étasunien est en négociations avancées avec le club marnais.

Dominateur en lycée dans le Massachusetts, Jalen Adams a rejoint UConn en 2015. Là-bas, il a réalisé quatre grosses saisons pour finir son cursus avec 1 657 points marqués (18,2 points, 4,2 rebonds et 4,7 passes décisives de moyenne lors de sa saison junior). Il n'a cependant pas été drafté et, après un camp d'entraînement avec les Pelicans de La Nouvelle Orléans, a passé sa première saison professionnelle en G-League avec les Erie BayHawks. Et celle-ci a été très réussie (18,9 points à 49,2% de réussite aux tirs dont 39,2% à 3-points, 4 rebonds et 4,7 passes décisives).

Reste à savoir dans quel registre Jalen Adams sera le plus utilisé en Jeep ELITE. Si c'est en tant que meneur, l'entraîneur Cédric Heitz pourrait donc confier la mène à deux jeunes joueurs puisque le potentiel back-up de Jalen Adams sera Matthieu Gauzin (19 ans).