Andjusic, Colson, Heurtel et Soko : qui sera le MVP de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset P Gigon Jacques Cormarèche

Après avoir recueillis les votes des coaches de Jeep ELITE, joueurs et journalistes fin mai, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé qui sont les quatre premiers du classement pour le titre de MVP, sans révéler le vainqueur pour le moment. On retrouve l'ailier de la SIG Strasbourg Bonzie Colson, leader à l'évaluation (18,5), le meilleur marqueur du championnat, l'arrière de la JL Bourg Danilo Andjusic (20,1 points), le pivot du Mans Ovie Soko (17,7 d'évaluation) et le meneur de l'ASVEL Thomas Heurtel (16,8). A noter que ce dernier était leader à l'évaluation au moment des votes et les Rhodaniens en pleine bourre, après une victoire importante contre l'AS Monaco. Lors de notre sondage du 19 mai, vous aviez choisi Bonzie Colson avec 34% des voix.

Ce lundi, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé quels étaient les personnalités qui ont reçu le plus de voix pour les titres de meilleur défenseur, de meilleur entraîneur, de meilleur jeune et meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE. Ce mercredi, la LNB s'attaque aux trophées de Pro B et a commencé par le titre de meilleur jeune du championnat.